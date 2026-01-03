DOLAR
Van-Çatak Karayolu Çığ Sonrası Ulaşıma Açılmaya Çalışılıyor

Yoğun kar ve çığın ardından Van-Çatak karayolunda 3 gündür kapalı olan yolun tek şeritli koridorla kontrollü açılması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:44
Van-Çatak Karayolu Çığ Sonrası Ulaşıma Açılmaya Çalışılıyor

Van-Çatak karayolu çığın ardından ulaşıma açılmaya çalışılıyor

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle 3 gündür ulaşıma kapalı olan Van-Çatak karayolunda açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Van tarafından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çatak tarafından ise belediye iş makineleri ile bölgeye intikal eden ekipler, çığın büyüklüğü nedeniyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, yolu tamamen açmakta güçlük çekilen kesimlerde tek şeritli koridor oluşturarak ulaşımı kontrollü şekilde sağlamaya çalışıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, hava şartlarının elverişli olmaması ve çığ kütlesinin büyüklüğü nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksasa da, ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yol açma çalışmalarına yarın sabah erken saatlerde yeniden devam edileceği bildirildi.

Vatandaşların can güvenliği açısından bölgeye zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

