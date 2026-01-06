Van’da 625 Yoldan 586'sı Açıldı

Van'da kardan kapanan 625 yerleşim yolundan 586'sı açıldı; Bahçesaray 16, Başkale 3, Çatak 13, Erciş 4 ve Gürpınar 3 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı sonrası ulaşım çalışmaları sürüyor

Van genelinde kardan dolayı kapanan 625 yolun 586'sı yapılan çalışmalar sonucu açıldı. Açılma çalışmaları süren yol sayısı ise 39 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolların açılması için yürütülen çalışmalar bölgedeki ulaşımın normale dönmesi amacıyla devam ediyor.

Kapalı bulunan yerleşim yerlerinin dağılımı şu şekilde: Bahçesaray: 16, Başkale: 3, Çatak: 13, Erciş: 4 ve Gürpınar: 3. Bu yerleşimlerin yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

