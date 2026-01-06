Van’da 625 Yoldan 586'sı Açıldı

Kar yağışı sonrası ulaşım çalışmaları sürüyor

Van genelinde kardan dolayı kapanan 625 yolun 586'sı yapılan çalışmalar sonucu açıldı. Açılma çalışmaları süren yol sayısı ise 39 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolların açılması için yürütülen çalışmalar bölgedeki ulaşımın normale dönmesi amacıyla devam ediyor.

Kapalı bulunan yerleşim yerlerinin dağılımı şu şekilde: Bahçesaray: 16, Başkale: 3, Çatak: 13, Erciş: 4 ve Gürpınar: 3. Bu yerleşimlerin yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

VAN GENELİNDE 2 HAFTADAN BU YANA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, KENT GENELİNDE KARDAN DOLAYI KAPANAN 625 YOLUN 586'SI AÇILIRKEN, 39’UN İSE AÇILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.