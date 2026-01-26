Van'da Çığ Riski Artıyor: Yoğun Kar ve Eğimli Yamaçlar Tehlikeyi Büyütüyor

Van'da çığ tehlikesi: Yoğun kar ve eğimli yamaçlar risk oluşturuyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van'da son dönemde artan çığ olaylarının kaçınılmaz olduğunu, asıl tehlikenin ise riskli alanlarda yürütülen insan faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Bölgedeki çığ geçmişi ve riskli yerleşimler

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde son yıllarda çok sayıda çığ meydana geldi; geçmişte yaşanan acı olaylarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, bu ilçelerdeki ulaşım yolları ve yerleşim alanlarının büyük bölümünün çığ riski taşıyan yamaçlar üzerinde bulunduğuna dikkat çekiyor.

"Çığlar, doğada sürekli yaşanan olaylardır"

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, çığların doğada düzenli ve sürekli meydana geldiğini belirterek, "Ancak ne zaman ki insanoğlunun yaşamını etkiler, işte o zaman gündeme gelir. Bir yol kapandığında, bir ev ya da araç zarar gördüğünde ya da tırmanış, yürüyüş gibi faaliyetler sırasında insanlara zarar verdiğinde çığlardan söz ederiz. Oysa çığlar, insan olsun ya da olmasın, doğada sürekli yaşanan olaylardır." dedi.

Alaeddinoğlu, bölgedeki güney alanların büyük kısmının eğimli ve dik olduğunu; bu yamaçlarda aniden ve yoğun şekilde biriken kar örtüsünün çığ oluşumu için uygun şartları yarattığını kaydetti. Aralık ayının sonları ile ocak ayının başlarında etkili olan yoğun kar yağışının havzanın tamamında ciddi kar örtüsü oluşturduğunu, bazı bölgelerde yarım ve bir metreyi aşan birikim görüldüğünü ifade etti.

Doğal tehlikeleri dikkate almama hatası

Alaeddinoğlu, muhtemelen önümüzdeki günlerde de benzer çığ olaylarının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, yolların büyük bölümünün eğimli alanlar boyunca uzandığını ve ilçelerle köyler arası ulaşımın çoğunlukla bu yamaçlar üzerinden sağlandığını söyledi. Buna insan kaynaklı ihmallerin eklendiğinde riskin daha da arttığını vurguladı.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yerleşim planlamalarında çığ, kaya düşmesi, taşkın ve sel gibi doğal tehlikelerin yeterince dikkate alınmadığını; geçmişte defalarca yaşanmış olayların unutulduğunu ve 10-20 yıl yaşanmaması halinde insanların bu riskli alanlara yapı inşa edebildiğini dile getirdi.

Önlem alınmazsa can ve mal kaybı kaçınılmaz

Alaeddinoğlu, asıl sorunun çığın kendisi olmadığını, esas problemin çığ yaşanan alanlardan yol geçirilmesi ve bu alanlara yapılaşma yapılması olduğunu ifade etti: "Eğer bir yol bu tür bir alandan geçirilecekse, çığ düşme ihtimali mutlaka dikkate alınmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır."

Uzmanlar, çığ riski bulunan bölgelerde yol ve yerleşim planlamalarının bilimsel veriler ışığında yapılması gerektiğini; mevcut yollar için ise çığ tüneli ve koruyucu yapıların hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Geçmişte çığ yaşanan alanların gelecekte de benzer riski taşıdığına dikkat çekilerek, gerekli önlemler alınmadan yapılan yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açacağı uyarısı yapıldı.

