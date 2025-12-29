Van'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylem Çadırı Kar Yağışında Çöktü

HAK-İŞ Öncülüğündeki Eylem Yoğun Kar Altında Sürüyor

Van'da 2024 yılında DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerin, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde İpekyolu Belediyesi önünde sürdürdüğü eylem, hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışının gölgesinde devam ediyor.

Yaklaşık iki yıldır hak arayışını sürdüren işçilerin eylem çadırı, hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Sabah saatlerinde alana gelen işçiler, çöken çadırı yeniden kurmak için soğuk hava altında çalışma başlattı. Zorlu hava koşullarına rağmen eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan işçiler, yaşadıkları mağduriyeti ve taleplerini dile getirdi.

İşçilerin Talepleri ve Görüşleri

İşten çıkarılan işçilerden Bilal Fırat, iki yıldır süren eylemin kendileri için büyük bir yıpranma süreci olduğunu söyledi. Fırat şöyle konuştu:

"İpekyolu Belediyesi çalışanıydım. İki yıl önce işten çıkarıldık. Maalesef iki yıldır burada eylemimiz devam ediyor. Yağmur, çamur, kar demeden büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir babanın, bir annenin çekebileceği maddi ve manevi en büyük eziyetleri çektik. Bu karın yüküne dayanamayan çadırımız dün çöktü. Şimdi bu soğukta onu kaldırmaya çalışıyoruz. Bu çadır aslında buradaki işçilerin bir yansıması. Çünkü buradaki insanlar bedenen de ruhen de çökmüş durumda. İki yıldır burada sahipsiziz. Bunu unutmasınlar, biz bu yaşadıklarımızı asla unutmayacağız"

Bir diğer işçi Münir Tonel ise hukuki süreçlere rağmen işe iade edilmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır sürekli buradayız, grevdeyiz. Kimse bize el atmıyor. Mahkeme kararlarına rağmen bizi işe almıyorlar. Hepimiz davalarımızı kazandık ama hukuku tanımıyorlar. Gerçekten zulüm görüyoruz. Çadırımız çöktü, çoluk çocuğumuz perişan. Hepimizin 9 seneye varan emeği var. Biz masa başında çalışan insanlar değildik, çöp toplayan, memleketi temizleyen emekçileriz. Biz sadece adalet ve insanlık istiyoruz"

İşçiler, tüm olumsuz hava şartlarına ve yaşadıkları mağduriyete rağmen eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, yetkililerden sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

