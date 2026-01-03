Van'da Kapanan 625 Yolun 408'i Açıldı

Van genelinde iki haftadır etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucu kardan dolayı kapanan 625 yerleşim yeri yolunun 408'i açıldı.

Kapanan yollar arasında şu anda ulaşımı sağlanamayan ilçeler için ekiplerin aralıksız çalıştığı, Bahçesaray'da 53, Başkale'de 6, Çaldıran'da 17, Çatak'ta 63, Erciş'te 30, Gevaş'ta 15, Gürpınar'da 20, İpekyolu'nda 1, Saray'da 5 ve Tuşba'da 7 olmak üzere toplam 217 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kar kalınlığı kent merkezinde 22 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar örtüsü 2 metreyi aştı. Ekipler gece gündüz demeden kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.

Bahçesaray kara teslim

Bin 870 rakımlı Bahçesaray'da iki haftadır süren kar yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar örtüsü 1 metreye yaklaşırken, vatandaşlar günlük işlerini yürütmekte güçlük çekiyor.

Arvas ve Çatbayır mahallelerinin yüksek kesimlerinde vatandaşlar, çatılardaki biriken karları temizlemekte zorlanıyor; küçükbaş hayvanların bakımı ve ahır önü ile sokaklardaki kar yığınları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bahçesaray-Hizan yolunda yer alan bir halı sahanın çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Halısanda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Van'da karla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

