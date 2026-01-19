Van'da Kar Felaketi: 283 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Kapanan yerleşim yerleri ve çalışmalar

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 2, Çatak'ta 100, Erciş'te 26, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 15, Muradiye'de 17, Özalp'te 47, Saray'da 2 ve Tuşba'da 2 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağışların bu akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde ise yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Bölgedeki yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, yağışların bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiğini; gece ve sabah saatlerinde ise bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceğini bildirdi ve tedbir çağrısında bulundu.

