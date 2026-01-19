Van'da Kar Felaketi: 283 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da yoğun kar yağışı sonucu 283 yerleşim yerinin yolu kapandı; ekipler çalışmalarını sürdürüyor, Meteoroloji çığ ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:28
Van'da Kar Felaketi: 283 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da Kar Felaketi: 283 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Kapanan yerleşim yerleri ve çalışmalar

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 2, Çatak'ta 100, Erciş'te 26, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 15, Muradiye'de 17, Özalp'te 47, Saray'da 2 ve Tuşba'da 2 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağışların bu akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde ise yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Bölgedeki yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, yağışların bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiğini; gece ve sabah saatlerinde ise bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceğini bildirdi ve tedbir çağrısında bulundu.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 283 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 283 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları