Van'da Sibirya Soğukları: Sıhke Göleti Dondu

Van'da Sibirya soğukları Sıhke Göleti'ni donattı

Kentin önemli sulama kaynağı buzla kaplandı

Van'da etkisini artıran dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, kentin önemli sulama kaynaklarından biri olan Sıhke Göletinin yüzeyi büyük oranda buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları sertleşti. Van merkezde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında çift haneli rakamlara düşmesiyle birlikte, göletin yüzeyi donarak kalın bir buz tabakası oluşturdu.

Gölet, sulama amacıyla Van-Özalp kara yolu üzerinde bulunuyor. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, buzun kalınlığını kontrol etmek için taş atıp üzerine yürüdü; bu görüntüler, soğuk havanın etkisini gözler önüne serdi.

Uzayan soğukların yaşam ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri endişe yaratıyor. Yetkililer ve bölge halkı, buz ve düşük sıcaklıklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

