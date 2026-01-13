Van'da Tilkilerin Kar Altındaki Fare Avı Kamerada

Van'da tilkilerin kar altındaki fare avı belgesel sahnelerini aratmadı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsalda yaşayan yaban hayatı için zorlu ama bir o kadar da dikkat çekici anlara sahne oldu. Kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilkilerin, karla kaplı arazide fare avı görüntüleri adeta belgesel karelerini andırdı.

Doğu Anadolu'nun sert kış şartlarının hissedildiği Van'da, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması yaban hayatını zorlaştırırken ortaya çıkan görüntüler izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Tilkiler, beyaza bürünen arazide karın altındaki avlarını 'radar' gibi tespit ederek beslenme mücadelesi veriyor.

Kar altındaki seslerin peşinde

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü Van kırsalında aç kalan tilkiler, karın altındaki kemirgenleri yakalamak için olağanüstü işitme yeteneklerini kullanıyor. Kar yüzeyinde sessizce bekleyen tilki, başını sağa sola çevirerek karın altındaki farenin en küçük kıpırtısını dinliyor.

Hedefini belirleyen tilki, arka ayakları üzerinde yükselip havada kavisli bir atlayış gerçekleştirdikten sonra kafasını karın içine sokarak avını yakalamaya çalışıyor. Van kırsalında kaydedilen bu anlar, doğanın kış mevsimindeki mücadelesini ve yaban hayatının etkileyici yönünü gözler önüne serdi.

