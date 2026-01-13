Yüksekova'da Yoğun Kar: 160 Yerleşim Ulaşıma Kapalı, Eğitime 1 Gün Ara

Yüksekova'da kar esareti: Ulaşım durdu, eğitim 1 gün ertelendi

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Ulaşıma kapalı köy ve mezralar

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipiden dolayı 60 köy ve 100 mezra olmak üzere toplam 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Yer yer kar kalınlığının araç boyuna ulaştığı bölgelerde ulaşım felci yaşanıyor.

Karla mücadele ve yetkililerin uyarıları

Belediye ve il özel idaresi ekipleri, ana arterleri açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Yağışın durduğu alanlarda çok sayıda iş makinesi ve personelle kapalı köy yollarını açma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde artan kar kütleleri nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu için vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

