Yüksekova'da Yoğun Kar: 160 Yerleşim Ulaşıma Kapalı, Eğitime 1 Gün Ara

Yüksekova'da dünden bu yana süren yoğun kar ve tipi kent merkezinde 1 m, yükseklerde 2 m'yi aştı; 160 yerleşim ulaşıma kapalı, eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:46
Yüksekova'da Yoğun Kar: 160 Yerleşim Ulaşıma Kapalı, Eğitime 1 Gün Ara

Yüksekova'da kar esareti: Ulaşım durdu, eğitim 1 gün ertelendi

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Ulaşıma kapalı köy ve mezralar

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipiden dolayı 60 köy ve 100 mezra olmak üzere toplam 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Yer yer kar kalınlığının araç boyuna ulaştığı bölgelerde ulaşım felci yaşanıyor.

Karla mücadele ve yetkililerin uyarıları

Belediye ve il özel idaresi ekipleri, ana arterleri açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Yağışın durduğu alanlarda çok sayıda iş makinesi ve personelle kapalı köy yollarını açma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde artan kar kütleleri nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu için vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

YÜKSEKOVA GENELİNDE DÜNDEN BU YANA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, ULAŞIMDA AKSAMALARA...

YÜKSEKOVA GENELİNDE DÜNDEN BU YANA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLURKEN HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR. KAR KALINLIĞI KENT MERKEZİNDE 1 METREYİ, YÜKSEK KESİMLERDE İSE 2 METREYİ AŞTI.

YÜKSEKOVA GENELİNDE DÜNDEN BU YANA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, ULAŞIMDA AKSAMALARA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji'nden Gazeteciler Günü Sergisi
2
Aydın'da Geleneksel Ev Ekmeği: Nurgüzel Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
3
Munzur Dağları'nda Şamualar Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
4
Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Hediyesi: Çocuklara Atölye, Oyun ve Sinema Etkinlikleri
5
Beylikova Barajı'nda Kış Su Depolama Çalışmaları: Hedef 15 Milyon m³
6
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
7
Bilecik’te Başkan Subaşı Evlere Sıcak Yemek Dağıttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları