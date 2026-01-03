Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı

Beşyol Meydanı'nda basın açıklaması

Van Filistin’e Destek Platformu üyeleri, Gazze’de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Beşyol Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. Toplanan grup, "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Gazze’yi Unutmuyoruz" pankartı taşıyarak Filistin lehine sloganlar attı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Grup adına konuşan Van Filistin’e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle güvenli barınma imkânı ortadan kalktığını, bu şartların özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi ve hayati riskler doğurduğunu belirtti.

Çevik, "Gazze açken, soğukta ve enkaz altındayken susmuyoruz. Gazze’de bugün aynı anda; açlık ve susuzluk, yıkılmış altyapı ve barınma yetersizliği, soğuk ve yağışa karşı korumasız yaşam şartları, İsrail saldırıları nedeniyle çökmüş bir sağlık sistemi, insani yardımın Netanyahu yönetimi tarafından engellenmesi yaşanmaktadır. Ayrıca; Hastaneler işlevsiz hâle gelmiş, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilemez duruma gelmiştir. Temiz suya erişim son derece sınırlıdır. Soğuk hava, hijyen eksikliği ve yetersiz beslenme; salgın hastalık riskini artırmakta, çocukları açlıkla birlikte hastalık ve donma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tablo maalesef bir doğa olayı değildir; İsrail’in uyguladığı saldırıların, ablukanın, ateşkes ihlallerinin ve ülkelerin bilinçli ihmallerinin doğrudan sonucudur"

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü ve sivillerin korunmadığını dile getiren Çevik, "Uluslararası insan hakları hukuku, sivillerin korunmasını açık ve bağlayıcı biçimde emretmektedir. Buna rağmen Gazze’de hukuk fiilen askıya alınmış, Gazzeli insanların yaşam hakları Netanyahu yönetiminin politikalarıyla yok sayılmıştır. Ateşkes ihlallerine ve insani yardımların engellenmesine sessiz kalan her aktör, her devlet bu zulmün sürmesinde sorumluluk taşımaktadır. Unutmak taraf olmaktır. Biz unutmuyoruz. Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz ki, İsrail’in ateşkes ihlalleri derhâl durdurulmalı, sivillerin yaşam ve barınma hakkı derhal güvence altına alınmalıdır. Gazze’ye insani yardımın önündeki tüm engeller hemen kaldırılmalı, Netanyahu yönetimi uluslararası hukuk önünde hesap vermesi sağlanmalı ve uluslararası hukuk açıklamalarda değil, sahada hemen işletilmelidir"

Yapılan basın açıklamasının ardından dualar okundu.

