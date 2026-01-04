DOLAR
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam

Çermik'te kar tatilinin ardından belediye ekipleri okul girişlerini ve bahçeleri temizleyerek pazartesi planlanan eğitimi güvence altına aldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:00
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı

Karla Mücadele Sonrası Eğitim Yeniden Başlıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kar tatilinin sona ermesiyle okullar eğitime hazır hale getirildi.

Salı gününden beri kar engelinden dolayı Valilik kararıyla verilen resmi tatillerin ardından, Pazartesi günü eğitim-öğretimin yeniden başlaması planlanıyor.

İlçede okul girişleri ve bahçeleri, Çermik Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlendi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla öğrencilerin güvenli ulaşımı ve düzenli eğitim için zemin hazırlandı.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri ve eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

