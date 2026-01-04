Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam

Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı

Karla Mücadele Sonrası Eğitim Yeniden Başlıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kar tatilinin sona ermesiyle okullar eğitime hazır hale getirildi.

Salı gününden beri kar engelinden dolayı Valilik kararıyla verilen resmi tatillerin ardından, Pazartesi günü eğitim-öğretimin yeniden başlaması planlanıyor.

İlçede okul girişleri ve bahçeleri, Çermik Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlendi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla öğrencilerin güvenli ulaşımı ve düzenli eğitim için zemin hazırlandı.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri ve eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

