DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Hakkari’de Kardan Kangal Köpeği Figürü Mahallede İlgi Çekti

Hakkari Yeni Mahalle'de İlhan Kayhan, kar yığınlarından yaptığı kardan kangal köpeği figürüyle mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:38
Hakkari’de Kardan Kangal Köpeği Figürü Mahallede İlgi Çekti

Hakkari’de Kardan Kangal Köpeği Figürü Mahallede İlgi Çekti

Yeni Mahalle’de yaratıcı kış aktivitesi

Hakkari’nin Yeni Mahallesi’nde yaşayan bir genç, kar yığınlarından yaptığı kardan kangal köpeği figürüyle mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Kent genelinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Hakkari’de vatandaşlar, boş vakitlerini kardan adam ve çeşitli figürler yaparak değerlendiriyor. Yeni Mahalle’de ikamet eden ve yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası İlhan Kayhan da bu isimlerden biri oldu.

İşsiz olduğu dönemlerde evinin bahçesinde zaman geçiren Kayhan, kar yığınlarını kullanarak yaptığı kardan kangal köpeği figürüyle görenleri hayran bıraktı. Mahallede ilgi odağı haline gelen çalışma, cep telefonlarıyla görüntülendi.

İlhan Kayhan yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Kış aylarında ise Allah’a şükürler olsun geçici iş çıktı. Boş zamanlarımda kardan kangal köpeği yaptım" dedi.

HAKKARİ’NİN YENİ MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN BİR GENÇ, KAR YIĞINLARINDAN YAPTIĞI KANGAL KÖPEĞİ FİGÜRÜYLE...

HAKKARİ’NİN YENİ MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN BİR GENÇ, KAR YIĞINLARINDAN YAPTIĞI KANGAL KÖPEĞİ FİGÜRÜYLE MAHALLE SAKİNLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı
2
Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi
3
Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu
4
Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi
5
Ardahan’da Sibirya Soğukları: Göle eksi 36’yı Gördü
6
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları