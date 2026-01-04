Hakkari’de Kardan Kangal Köpeği Figürü Mahallede İlgi Çekti

Yeni Mahalle’de yaratıcı kış aktivitesi

Hakkari’nin Yeni Mahallesi’nde yaşayan bir genç, kar yığınlarından yaptığı kardan kangal köpeği figürüyle mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Kent genelinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Hakkari’de vatandaşlar, boş vakitlerini kardan adam ve çeşitli figürler yaparak değerlendiriyor. Yeni Mahalle’de ikamet eden ve yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası İlhan Kayhan da bu isimlerden biri oldu.

İşsiz olduğu dönemlerde evinin bahçesinde zaman geçiren Kayhan, kar yığınlarını kullanarak yaptığı kardan kangal köpeği figürüyle görenleri hayran bıraktı. Mahallede ilgi odağı haline gelen çalışma, cep telefonlarıyla görüntülendi.

İlhan Kayhan yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Kış aylarında ise Allah’a şükürler olsun geçici iş çıktı. Boş zamanlarımda kardan kangal köpeği yaptım" dedi.

HAKKARİ’NİN YENİ MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN BİR GENÇ, KAR YIĞINLARINDAN YAPTIĞI KANGAL KÖPEĞİ FİGÜRÜYLE MAHALLE SAKİNLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.