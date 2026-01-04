Bursa'da lodosta kuryeler siper oldu: Yaşlı kadın korundu

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sırasında yürümekte zorlanan bir yaşlı kadın, çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryelerin yardımıyla koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde etkisini artıran lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.

Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı.

Görüntüler takdir topladı

O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

BURSA’DA LODOSA YAKALANAN YAŞLI KADINA KURYELER SİPER OLDU - GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA