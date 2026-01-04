DOLAR
Bursa'da lodosta kuryeler siper oldu: Yaşlı kadın korundu

Bursa'da etkili lodosta yürümekte zorlanan yaşlı kadın, çevredekiler ve 5-6 motosikletli kuryenin siper olmasıyla güvenli yere ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:02
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos sırasında yürümekte zorlanan bir yaşlı kadın, çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryelerin yardımıyla koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde etkisini artıran lodos sırasında yürüyen yaşlı kadın, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Durumu fark eden 3 kişi, yaşlı kadının kollarından tutarak destek oldu.

Bu sırada bölgede bulunan 5-6 motosikletli kurye ise yaşlı kadının önünde ve yanında durarak rüzgâra karşı siper oldu. Vatandaşların yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir noktaya ulaştırıldı.

Görüntüler takdir topladı

O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

