Van Gölü'nde Eksi 9 Derecede Yüzme: İki Öğretmenden Soğuk Meydan Okuması

"9 yıldır kış mevsiminde Van Gölü’ne giriyorum, bu güne kadar grip dahi olmadım"

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Van'da iki öğretmen, Van Gölü'nün soğuk sularına girerek kışa meydan okudu. Muhammed Türken ile meslektaşı Kamuran Çelik, Edremit ilçesi sahilinde termometrelerin eksi 9'u gösterdiği dakikalarda göle dalıp, yüzmenin ardından kar üstünde güneşlendi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik sırasında Türken, o anları sosyal medya hesabından canlı yayımladı; görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

Şuan hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğunu ve yaklaşık 9 yıldır her kış mevsiminde Van Gölü’ne girdiğini ifade eden Muhammed Türken, "Yılda en az 4-5 defa Van Gölü’ne, bir defa da akan su olmak üzere kışın 5-6 kere yüzüyorum. Ne için mi yapıyorum bunu? Özellikle sağlıklı yaşam için. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 12 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. Arkadaşlar çok iyi biliyorlar. 12 yıldır daha grip bile olmadım. insanlarımız genelde soğuk havalarda sıcağa büründükleri için çok çabuk hastalanıyorlar. Kendi adıma söyleyeyim. 12 yıldır daha grip, soğuk algınlığı, nezle, hapşırık, öksürük gibi bir hastalığa yakalanmadım. Yani kış hastalıklarından hiçbirine yakalanmadım. Bunu da buna borçluyum. Çelikleme dediğimiz bu olayı gerçekleştirdiğimiz zaman vücut özellikle soğuk bölgelerde adaptasyonunu gerçekleştirir ve kolay kolay hastalanmaz" dedi.

Türken, ayrıca Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla suya girdiğini belirterek, "Bugün özellikle başka bir şeyden dolayı da suya girdim. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Şu an kış ayında olduğumuz için özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Su, o kadar berrak ve temiz ki, insanlarımız kiletmediği müddetçe suyun aslında özü budur. Lütfen, bu konuda duyarlı olalım. Herkesi duyarlıya çağırıyorum. Van Gölü’nü kiletmeyelim çünkü Van Gölü hepimizin, mavi kalsın" ifadelerini kullandı.

Kamuran Çelik ise kentten kopamamasının nedenleri arasında eşinin Vanlı olması ve Van Gölü'nü gösterdi. Çelik, "Van Gölü’ne aslında her mevsimde giriyoruz. Suyu gerçekten güzel, muhteşem, sağlık açısından da çok iyi. Tek bir sıkıntı var. Van Gölü’nün kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlarımızın attığı çöpler maalesef gölü ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu konuda daha duyarlı olalım. Umarım Van Gölü’nü gelecek nesillere de aktarırız. Biz de göle dikkat çekmek için suya girdik. İlk başta suya girdiğimizde biraz üşüme vardı ama daha sonrasında vücut alışıyor açıkçası. Yıllardır kışın girmeyi amaçlıyordum. Bir türlü cesaret edemiyordum. Bu sene o cesaretimi topladım ve girdim. Umarım seneye de girmek nasip olur" dedi.

Öğretmenlerin kış şartlarında gerçekleştirdiği bu eylem, hem sağlıklı yaşam vurgusuyla hem de Van Gölü'nün korunması çağrısıyla dikkat çekti.

