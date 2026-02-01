Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, kara yolu ulaşımını durma noktasına getirdi.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda sürücü beklemek zorunda kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hem trafik güvenliğini sağladı hem de kayan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için yoğun çalışma başlattı. Yapılan müdahalelerin ardından tır kurtarıldı; yol üzerinde tuzlama ve temizlik çalışmaları yapılarak buzlanma riski azaltıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

VARTO İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI KAYGANLAŞAN YOLDA KAYAN BİR TIR YOLU ULAŞIMA KAPATTI.