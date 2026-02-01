Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Muş'un Varto ilçesinde kar nedeniyle kayan bir tır yolu kapattı; jandarma ve Karayolları ekipleri tırı kurtarıp yolu tuzlayarak trafiği yeniden açtı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:59
Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, kara yolu ulaşımını durma noktasına getirdi.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda sürücü beklemek zorunda kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hem trafik güvenliğini sağladı hem de kayan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için yoğun çalışma başlattı. Yapılan müdahalelerin ardından tır kurtarıldı; yol üzerinde tuzlama ve temizlik çalışmaları yapılarak buzlanma riski azaltıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

VARTO İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI KAYGANLAŞAN YOLDA KAYAN BİR TIR YOLU ULAŞIMA KAPATTI.

VARTO İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI KAYGANLAŞAN YOLDA KAYAN BİR TIR YOLU ULAŞIMA KAPATTI.

VARTO İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI KAYGANLAŞAN YOLDA KAYAN BİR TIR YOLU ULAŞIMA KAPATTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Balıkçılara Fırtına Uyarısı
2
Hasan Dağı Gözlem Altında: Aktif Yanardağ, Gaz ve Su Seviyeleri Normalleşti
3
Bitlis'te Kar Etkisini Artırdı: 100 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
4
Ordu’da Bin 700 Rakımlı Argan Yaylası’nda Renkli Kar Festivali
5
Germencik'te AFAD Kriz Merkezi Toplandı — Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
6
AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan: 'Halkımıza hizmetkâr olmaya devam ediyoruz'
7
Gölbaşı’nda Jandarma 24 Saat Görevde: Yenişehir Deprem Konutlarında Güvenlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları