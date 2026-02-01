Veysel Fidan Yeniden Başkan Seçildi — Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 13. Olağan Genel Kurulu'nda Veysel Fidan, 98 oyla yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:21
Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 13. Olağan Genel Kurulu, Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula birlik ve oda başkanları ile delegeler katıldı.

Divan ve adaylar

Genel kurulda divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, divan yardımcılığını ise Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı. Başkanlık yarışında mevcut başkan Veysel Fidan ile birlikte Samih Türkan ve Emre Altun aday oldu.

Seçim sonuçları

Toplam 238 delegenin bulunduğu seçimde 189 delege oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Veysel Fidan 98 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Emre Altun 67 oy alırken, Samih Türkan 22 oyda kaldı.

Başkanın teşekkür konuşması

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan Veysel Fidan, kendisine destek veren ve vermeyen bütün delegelere teşekkür ederek, Oltu’daki şoför ve otomobilci esnafı için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

