Vezirköprü'de Eğitim ve Sosyal Destek Çalışmaları

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda eğitimden kopma riski taşıyan öğrenciler tespit edilip bireysel takip ve yönlendirmelerle LGS'de fen lisesine yerleşti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 19:18
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürütülen eğitim ve sosyal destek programlarıyla, eğitimden kopma riski bulunan öğrencilerin takibi ve rehberliği sağlanıyor. Uygulamalar; okul ziyaretleri, vatandaş bildirimleri ve kurumlar arası veri paylaşımıyla şekilleniyor.

Risk Tespiti ve Koordinasyon

Çalışmalar, Kaymakam Özgür Kaya koordinasyonunda yürütülüyor. Okul yönetimleri ve rehberlik servisleriyle yapılan ortak değerlendirmelerde risk altındaki öğrenciler belirleniyor. Rehberlik servisleri, okul yönetimleri ve ailelerle gerçekleştirilen görüşmelerle öğrencilere gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Somut Sonuçlar: Bireysel Takip ve Yerleştirmeler

Yürütülen çalışmalarda devamsızlık sorunu yaşayan ancak akademik potansiyeli tespit edilen bir öğrenci için bireysel takip başlatıldı. Rehberlik servisi ve ailesiyle sürdürülen süreç sonucunda öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başarısıyla bir fen lisesine yerleşti.

Ayrıca okula devam sorunu yaşayan bir kız öğrenci de yapılan yönlendirme ile pansiyonlu liseye yerleştirildi. Bu vakalar, yürütülen çalışmaların öğrenci odaklı ve sonuç verici olduğuna işaret ediyor.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, eğitimden kopma riski bulunan öğrenciler için destek ve takip çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

