Malatya'da 176 Mahalleye Ulaşıma Açıldı: 4.071 km Yol

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadeleyle 176 mahallede toplam 4.071 kilometre yolu ulaşıma açtı; mahsur kalanlara müdahale ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:45
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren sahaya inerek vatandaşların ulaşımda mağdur olmaması için yoğun şekilde çalıştı. Ekipler, il genelinde toplam 176 mahallede 4.071 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Çalışma detayları

Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında gün içerisinde; Akçadağ ilçesinde 22 mahallede 508 kilometre, Arapgir ilçesinde 22 mahallede 509 kilometre, Arguvan ilçesinde 18 mahallede 416 kilometre, Battalgazi İlçesinde 3 mahallede 69 kilometre, Darende İlçesinde 39 mahallede 902 kilometre, Doğanşehir ilçesinde 3 mahallede 69 kilometre, Doğanyol ilçesinde 2 mahallede 46 kilometre, Hekimhan ilçesinde 25 mahallede 578 kilometre, Kuluncak ilçesinde 7 mahallede 162 kilometre, Kale ilçesinde 5 mahallede 115 kilometre, Yazıhan ilçesinde 14 mahallede 324 kilometre, Pütürge ilçesinde 11 mahallede 254 kilometre ve Yeşilyurt ilçesinde 5 mahallede 116 kilometre olmak üzere toplamda 176 mahallede 4.071 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve önlemler

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşlara müdahale etti ve hasta olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması için yoğun çaba sarf etti. Çalışmaların devam ettiği bölgelerde il genelinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları