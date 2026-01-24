Bingöl'de İş Makinesine Saldırı: Ahır Yolunu Açmadılar İddiası

Bingöl'de kar temizleme çalışması sırasında operatörün ahır yolunu açmaması gerekçesiyle iş makinesine saldırıldı; araç arızalandı, bazı köy yolları kapalı kaldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:15
Karla mücadele çalışmaları sırasında yaşanan saldırı, yol açma çalışmalarını aksattı

Bingöl'de yoğun kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürerken, bir grup vatandaşın ahır yolunu açmadıkları gerekçesiyle iş makinesine saldırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler bir köyde ana yol, köy içi yol ve çıkış yolunu açan operatörün, öncelik sıralamasını gerekçe göstererek ek talebi yerine getirememesi üzerine saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından iş makinesinin arızalandığı ve bu nedenle bazı köy yollarının ulaşıma açılamadığı bildirildi.

Yetkililer, karla mücadelede önceliğin kapalı köy yollarının açılması olduğunu vurgulayarak, ekiplerin zorlu hava ve arazi koşullarında fedakârca çalıştığını belirtti. Saldırının saha çalışmalarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi: "103 köy yolumuz kardan kapalıyken, operatörlerimiz canla başla çalışıyor. Bir köyde yol + köy içi + çıkış yolunu açtıktan sonra ‘ahır yolunu da aç’ talebine ‘önce kapalı köy yollarını açalım’ dedi diye camlar kırıldı, operatöre saldırıldı. Şimdi iş makinesi arızalı, yollar kapalı"

Yaşanan olayın ardından yetkililer, vatandaşlardan sabır ve işbirliği talep ederek, ekiplerin güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

