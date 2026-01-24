Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada

Darende Belediyesi 7/24 sahada: Karla mücadele sürüyor

Malatya’nın Darende ilçesi, etkili yoğun kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Darende Belediyesi ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız çalışıyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler

Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle bilinen Darende’de, özellikle kırsal mahallelerdeki yoğun kar ve tipi nedeniyle belediye ekipleri teyakkuz halinde. İlçe genelinde ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

7/24 esasına göre sahada görev yaptıklarını belirten Alican Bozkurt, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

Bozkurt, "Darende’miz her haliyle güzel, her şartta hizmetle güçlü. Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bozkurt, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, halkı olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

