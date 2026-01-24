Aydınlık Kanyon — Erzincan İliç’te Doğayla İç İçe Sakin Kaçış

Erzincan İliç’teki Aydınlık Kanyon, Fırat Nehri'nin sarp kayalıklar arasından aktığı, demiryolu ile dikkat çeken huzurlu doğa rotasıdır.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:33
Aydınlık Kanyon: Erzincan İliç’te Sakin ve Doğayla İç İçe Bir Kaçış

Aydınlık Kanyon, Erzincanın İliç ilçesinde, Fırat Nehrinin sarp kayalıklar arasından sessizce aktığı, sakinliğiyle ziyaretçilerini adeta başka bir zamana taşıyan eşsiz rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Doğal Yapı ve Huzurlu Keşif

Kanyon boyunca ilerleyen nehir ve çevresindeki doğal dokusu, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir keşif imkanı sunuyor. Kısa yürüyüşler sırasında ziyaretçiler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de zihinsel bir sakinlik yaşıyor.

Görsel Zenginlik ve Fotoğraf İmkanları

Özellikle demiryolu hattının kayalıklar arasına ustalıkla yerleştirilmesi, Aydınlık Kanyon’u görsel açıdan da benzersiz kılıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için kanyon, etkileyici kareler yakalamaya elverişli bir ortam oluşturuyor.

Doğaseverler ve sakinlik arayan ziyaretçiler için Aydınlık Kanyon, hem dinlendirici hem de keşif dolu bir rota sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

