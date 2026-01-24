Batman'da Vefa Operasyonu: Kar, Şehit Kızının Nişan ve Düğününü Engelleyemedi

Gercüş'te yoğun kar nedeniyle Altınoluk'ta mahsur kalan şehit Mehmet Uğurtay'ın ailesi için Kaymakamlık ve Özel İdare ekipleri yolları açtı; nişan ve düğün öncesi engel kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:04
Batman'da Vefa Operasyonu: Kar, Şehit Kızının Nişan ve Düğününü Engelleyemedi

Kar Engelini Aşan Vefa: Şehit Kızının Mutluluğuna Devlet Eliyle Destek

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı, Altınoluk köyünde mahsur kalan şehit Mehmet Uğurtay’ın ailesinin nişan ve düğün hazırlığını sekteye uğratmak üzereyken, kaymakamlık ve özel idare ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engel kaldırıldı.

Kaymakamlık ve Özel İdare Seferber Oldu

Ailenin durumunun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş talimat verdi; Gercüş Özel İdare ekipleri zamanla yarışarak çalışmalara başladı. Amaç, nişanının yarın ve düğününün pazar günü yapılacak olan şehit kızının en mutlu gününe yetişmesini sağlamaktı.

Hızlı Rota Seçimi ve Operasyon

Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik Dargeçit hattı yerine daha kısa olan Midyat-Yemişli ile Altınoluk arasındaki 4 kilometrelik güzergâha odaklandı. 'Bir kepçe, bir mutluluk' anlayışıyla yürütülen çalışmayla, karla örülen ulaşım koridoru kısa sürede açıldı ve ailenin Batman’a ulaşması sağlandı.

Muhtarın Teşekkürü ve Son Durum

Altınoluk Köyü Muhtarı Mehmet Sait Çiçek, Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare ekiplerinin desteğine ilişkin, "Şehidimiz Mehmet Uğurtay’ın kızının düğünü nedeniyle yolumuz kar yağışı sonucu kapanmıştı. Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare ekipleri bizim için adeta seferber oldu... Bu anlamlı destekten dolayı başta Kaymakamımız Muhammed Öztaş’a, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Abdülhakim Şimşek’e ve tüm ekibine şahsım ve ailemiz adına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kar nedeniyle başlayan endişeli bekleyiş, devletin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yerini sevince bıraktı. Şehit kızı ve ailesi şimdi düğün töreni için Batman’a doğru yola koyuldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

