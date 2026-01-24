Fatma Girik Bodrum'da Sadece 10 Kişiyle Anıldı

Usta oyuncu Fatma Girik Torba Mezarlığı'nda anıldı

Az sayıda katılımla gerçekleştirilen tören dikkat çekti

Fatma Girik, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törende anıldı. Törene katılanların sayısının yaklaşık 10 kişi olduğu ve 8 basın mensubunun hazır bulunduğu görüldü.

1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Girik, yaşamının son dönemlerini Torba Mahallesi'nde geçirdi. Sanatçı, 24 Ocak 2022 tarihinde, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Törene; sanatçının kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ve Bodrum Belediyesi görevlilerinin katıldığı belirtildi. Merasimde, Fatma Girik ile aynı mezarlığa defnedilen annesi Münevver Ukav, yönetmen Memduh Ün ve sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu.

Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.

