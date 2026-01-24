Fatma Girik Bodrum'da Sadece 10 Kişiyle Anıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Torba Mezarlığı'ndaki anma töreninde yaklaşık 10 kişi ve 8 basın mensubuyla anıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 19:15
Fatma Girik Bodrum'da Sadece 10 Kişiyle Anıldı

Usta oyuncu Fatma Girik Torba Mezarlığı'nda anıldı

Az sayıda katılımla gerçekleştirilen tören dikkat çekti

Fatma Girik, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törende anıldı. Törene katılanların sayısının yaklaşık 10 kişi olduğu ve 8 basın mensubunun hazır bulunduğu görüldü.

1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Girik, yaşamının son dönemlerini Torba Mahallesi'nde geçirdi. Sanatçı, 24 Ocak 2022 tarihinde, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Törene; sanatçının kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ve Bodrum Belediyesi görevlilerinin katıldığı belirtildi. Merasimde, Fatma Girik ile aynı mezarlığa defnedilen annesi Münevver Ukav, yönetmen Memduh Ün ve sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu.

Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN FATMA GİRİK, BODRUM'DAKİ MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE...

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN FATMA GİRİK, BODRUM'DAKİ MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN FATMA GİRİK, BODRUM'DAKİ MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatma Girik Bodrum'da Sadece 10 Kişiyle Anıldı
2
Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
3
Malatya'da 176 Mahalleye Ulaşıma Açıldı: 4.071 km Yol
4
Aydınlık Kanyon — Erzincan İliç’te Doğayla İç İçe Sakin Kaçış
5
Bingöl'de İş Makinesine Saldırı: Ahır Yolunu Açmadılar İddiası
6
Batman'da Vefa Operasyonu: Kar, Şehit Kızının Nişan ve Düğününü Engelleyemedi
7
Türk Umreciler Miraç Kandilini Kutsal Topraklarda İhya Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları