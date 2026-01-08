Yakakent'te yeni sağlık kompleksi için yer teslimi yapıldı

Yakakent'te sağlık yatırımı başlıyor: Yer teslimi gerçekleştirildi

Yakakent ilçesinde birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerini güçlendirecek yatırımın startı verildi. Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yüklenici firmaya yer teslimi düzenlenen törenle yapıldı.

Törene katılanlar ve saha incelemesi

Törene Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özcan Şenyurt, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Uzman Nurcan Ayvaz, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Törenin ardından inşaat alanında incelemeler yapılarak Kaymakam Taşyapan’a proje hakkında bilgi verildi.

Proje detayları

Merkez Mahallesi’nde bin 230 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek sağlık kompleksi, 49 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek. Yer tesliminin ardından 400 gün içinde tamamlanması planlanan binanın, 2027 yılı içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yakakent’te toplum sağlığı, aile hekimliği ve 112 acil sağlık hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda sunulması amaçlanıyor.

YAKAKENT İLÇESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR YATIRIMIN STARTI VERİLDİ. YAKAKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU’NUN YÜKLENİCİ FİRMAYA YER TESLİMİ, DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.