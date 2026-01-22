Yakutiye'de 249 Milyon TL Ayni ve Nakdi Yardım

Yakutiye Kaymakamlığı, 2025'te 249 milyon TL'yi aşan ayni ve nakdi yardım dağıtarak sosyal devlet anlayışını sahada güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:21
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kaymakamlığı, 2025 yılı boyunca kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtmak amacıyla çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yönetsel şeffaflık ve eğitimde başarı

İdari ve hukuki süreçlerden denetim faaliyetlerine kadar yürütülen çalışmalarla kamu yönetiminde şeffaflık, disiplin ve hesap verebilirlik esas alındı. Yakutiye ilçesi, TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde en fazla başvuru yapan ilçe olarak Erzurum’un Türkiye birinciliğine ulaşmasında belirleyici rol oynadı. LGS sonuçlarında da öğrenci sayısındaki artışa rağmen nitelikli okullara yerleşen öğrenci sayısının yükselmesi, ilçede akademik başarının sürdürülebilir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Haydi Liseler Kayağa projesiyle öğrenciler sporla da buluşturuldu.

Hayvan sağlığı ve koruma çalışmaları

Hayvanları Koruma Kurulu çalışmaları kapsamında mikroçip uygulamaları, kuduz aşıları ve sokak hayvanlarına yönelik koruyucu hizmetler kararlılıkla sürdürüldü. Bu çalışmalarla hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığının korunması hedeflendi.

Vatandaşla doğrudan iletişim

Muhtar toplantıları, mahalle denetimleri ve yıl boyunca gerçekleştirilen esnaf, hane, okul ve kurum ziyaretleriyle vatandaşla birebir temas güçlendirildi. Sorunlar yerinde tespit edilerek çözüm odaklı çalışmalar yürütüldü.

Sosyal yardım ve destekler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 2025 yılında 249 milyon TL'yi aşan ayni ve nakdi sosyal yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aşevi, VEFA ve ADEM projeleriyle yaşlılar, engelliler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destekler aralıksız sürdürüldü. Yakutiye Kaymakamlığı, 2025 yılında kamu hizmetlerinde kaliteyi yükselten, sosyal destekleri geniş kitlelere ulaştıran ve vatandaşla güçlü bağ kuran çalışmalarıyla sosyal devlet anlayışını sahada güçlü şekilde hissettirdi.

