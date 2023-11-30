Yalnızca 3 dakikada poğaçanız hazır! Dilerseniz sabah kahvaltısında dilerseniz çayın yanında
Zamanınız kısıtlıysa, kısa sürede bir poğaça yapmak istiyorsanız, bu tarif tam olarak size göre! 3 dakikada hazırlanacak şipşak poğaça tarifi ile lezzet tufanı yaşamayı hazır olun. Hem hızlı hem de kolay bu tarif ile acil durum zamanında hiç vakit kaybetmeden poğaçanız hazır olacak.
Aniden çat kapı misafiriniz geliyorsa ve bu duruma pratik ve hızlı bir çözüm arıyorsanız, yalnızca 3 dakikada hazırlayabileceğiniz bu poğaça tarifi resmen kurtarıcınız olacak. Hem lezzetli hem de kolay bu poğaça tarifi kesinlikle tüm misafirlerin beğenisini toplayacak. Lezzetli ve pratik bir poğaça yapmak daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. 3 dakikada evinizde bulunan tüm malzemelerle hazırlayabileceğiniz kolay poğaça tarifinin malzemeleri tarifi ve püf noktaları sizlerle...
3 DAKİKADA ŞIPŞAK POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1 çay bardağı ölçüsünde yoğurt
- Yarım demet maydanoz
- 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 kase peynir
- 1 tane yumurta
- 1 paket kabartma tozu
3 DAKİKADA ŞİPŞAK POĞAÇA TARİFİ
- Yumurta beyazı, yoğurt, tuz ve sıvı yağ çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra içerisine maydonoz, peynir, kabartma tozunu ve en son olarak onu da ekleyerek karıştırarak güzelce yoğurun.
- Hemen şekil vererek tepsinin üzerine dizin.
- Üzerine ise yumurta sarısı ve son olarak çörekotu serpiştirip 200 derecelik ısınmış olan fırında pişirelim. Bu noktada dikkat etmeniz gereken hamurun kesinlikle sert olmaması. Yumuşak kıvamda bir hamur olmasına özen gösterin. Herkese afiyet olsun...