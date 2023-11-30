Yalnızca 3 dakikada poğaçanız hazır! Dilerseniz sabah kahvaltısında dilerseniz çayın yanında

Aniden çat kapı misafiriniz geliyorsa ve bu duruma pratik ve hızlı bir çözüm arıyorsanız, yalnızca 3 dakikada hazırlayabileceğiniz bu poğaça tarifi resmen kurtarıcınız olacak. Hem lezzetli hem de kolay bu poğaça tarifi kesinlikle tüm misafirlerin beğenisini toplayacak. Lezzetli ve pratik bir poğaça yapmak daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. 3 dakikada evinizde bulunan tüm malzemelerle hazırlayabileceğiniz kolay poğaça tarifinin malzemeleri tarifi ve püf noktaları sizlerle...

3 DAKİKADA ŞIPŞAK POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ

1 çay bardağı ölçüsünde yoğurt

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı ölçüsünde tuz

1 kase peynir

1 tane yumurta

1 paket kabartma tozu





3 DAKİKADA ŞİPŞAK POĞAÇA TARİFİ