Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Yalova’da dün etkili olan fırtına, Topçular - Eskihasar seferindeki feribotta ve kıyıdaki iskelelerde yürekleri ağza getiren görüntüler bıraktı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:53
Yalova'da fırtına deniz ulaşımını vurdu

Yalova’da dün etkili olan fırtına, kıyı kesimlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki feribot iskeleleri ve deniz seferlerinden geriye çarpıcı görüntüler kaldı.

Topçular - Eskihasar seferinde korku dolu anlar

Fırtına sırasında Topçular - Eskihasar seferi yapan feribottaki görüntüler, yolcuların ve izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Şiddetli rüzgâr ve dalgalar feribot hareketliliğini zorlaştırdı.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle iskelenere çarparak yükselen dev dalgalar vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bölgedeki olumsuz hava koşullarının boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, benzer hava koşullarında deniz ulaşımına ilişkin uyarı ve tedbir çağrılarını yineleyerek, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

