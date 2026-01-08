Yalova'da Fırtına Hayatı Felç Etti: Çatılar, Ağaçlar ve Vinçler Devriildi

Yalova'da etkili fırtına çatılara, ağaçlara ve vinçlere zarar verdi; Altınova tersanelerinde konteynerler havalandı. 12.00-22.00 arası iki tekerlekli araçlar trafiğe yasaklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:13
Yalova'da Fırtına Hayatı Felç Etti: Çatılar, Ağaçlar ve Vinçler Devriildi

Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Yalova kent genelini etkisi altına alan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kentte çok sayıda çatı rüzgara dayanamayarak havalanırken, pek çok ağaç ise devrildi.

Olayın ayrıntıları

Fırtına nedeniyle bazı vinçler devrilirken, özellikle Altınova İlçesi tersaneler bölgesinde konteynerlerin kağıt gibi havalanarak uçtuğu bildirildi. Bölgedeki hasar yer yer yoğunlaştı ve güvenlik riskleri oluştu.

Alınan önlemler

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı duyuruldu.

Yetkililer ve ilgili birimler, hasarın tespiti ve müdahaleler için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

