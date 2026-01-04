DOLAR
Yalova'da Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Yalova Merkez Camii'nde, 29 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, İlker Pehlivan ve Yasin Koçyiğit için Mevlit-i Şerif okutuldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:41
29 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda şehit düşen polisler anıldı

Yalova’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen polisler Turgut Külünk, İlker Pehlivan ve Yasin Koçyiğit için Mevlit-i Şerif okutuldu.

29 Aralık tarihinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda şehit olan kahraman polisler ile tüm şehitlerin ruhları için mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova Merkez Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programına Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Öksüz Bayar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda aziz şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitlerin ruhlarına ithafen yapılan duayı Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk gerçekleştirdi.

Dualarda vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Programın sonunda ise katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Programa şehit aileleri de katıldı.

