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Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

AJet, 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı seyahatleri için uygun fiyatlı biletler sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:22
Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

AJet, yurt dışı seyahatlerini planlayan yolcular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Yeni kampanya kapsamında, bugün ve yarın alınacak biletlerle 9 euro veya dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışına uçma imkanı sunuluyor.

AJet'in başlattığı bu kampanya, 9 euro veya dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı biletleri satışa sunuldu. Kampanya biletleri 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınabilirken, bu biletlerle yapılacak uçuşlar 16 Eylül 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.


TEK YÖN VE GİDİŞ-DÖNÜŞ FİYATLARI

Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı tek yön biletler 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş biletler ise 18 USD + vergiler fiyatıyla satışa sunuldu. Aynı şekilde, Türkiye varışlı tek yön biletler 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş biletler ise 18 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla yolcularla buluşuyor.


HANGİ ÜLKELERE UYGULANABİLİR?

Bu özel kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan gibi pek çok popüler destinasyonu kapsıyor.


KOLTUK SAYISI VE YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanya kapsamında 175 bin adet koltuk arz edildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin biletlerini hızlıca almaları öneriliyor. Biletlerin sınırlı sayıda olması, kampanyanın yoğun ilgi görmesine neden oluyor.


UÇUŞ TARİHLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kampanya dahilindeki biletler 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilir. Bu tarih aralığı, seyahat planlarını önceden yapmayı tercih edenler için oldukça uygun bir fırsat sunuyor. Yurt dışı seyahatlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir avantaj.

 

KAMPANYA NASIL KULLANILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini AJet'in resmi internet sitesi üzerinden veya yetkili satış noktalarından satın alabilirler. Kampanya şartları gereği, biletlerin belirtilen tarihler arasında alınması ve kullanılması gerekiyor.


YOLCULARA ÖZEL AVANTAJLAR

AJet'in bu yeni kampanyası, sık seyahat eden yolcular için de büyük bir fırsat sunuyor. Hem iş hem de tatil amaçlı seyahatler için ekonomik çözümler sunan bu kampanya, yolcuların bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerine olanak tanıyor.

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