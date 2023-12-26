Yaşadığınız semtten fay hattı geçiyor mu hemen öğrenin! Liste tekrar güncellendi

Uzman isimler deprem açıklamalarına son hızıyla devam ediyor! Türkiye'nin en riskli illeri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ DEPREM İLLERİ

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında artçı depremler durmadan devam ederken uzman isimler sık sık deprem açıklamalarını paylaşmaya devam ediyor. Yeni araştırmalara göre ülkede 45 ilde 5.5 üstünde deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı programda deprem riski olan illerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Dünya oluştuğundan beri faylar hep var. Son 11 bin 800 sene içinde deprem üreten faya diri fay adı veriliyor. Türkiye'nin 3 tane önemli fay hattı var. Bir tanesi Kuzey Anadolu, Bingöl Karlıova'dan başlıyor ve Karadeniz'de paralel uzanıyor. Marmara Denizi'ni geçip Kuzey Yunanistan'a kadar uzanan fay 1.600 kilometre uzunluğunda. İkincisi Doğu Anadolu fay hattı. Bu sene bize çok büyük acı yaşatan 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerini yaşatan fay hattı. Bingöl Karlıova'dan başlıyor ve Hatay'a kadar gelip Ölüdeniz Fayı ile birleşiyor ve Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. Bu 6 bin 500-700 kilometre uzunluğuna sahip. Erzincan 1939 senesinde büyük bir deprem yaşadı ve 1992 senesinde Erzincan Ovası doğu kesiminde bir deprem yaşandı.





1939 senesinde Kargapazarı dediğimiz fay kırılmıştı. İkisinin arasında kırılmayan bir parça var. 1784 senesinde büyük bir deprem yaşatmış. Her fay olacak yerde deprem yaşanacak gibi bir şey yok. Depremin tekrarlanma sıklığı var. Bazısı senede bazıları 500 senede bazıları 10 bin senede depreme sebep olabiliyor. Bakıldığında İstanbul 1509 senesinde ve 1766 senesinde Marmara Denizi'nde olan fay sebebiyle ciddi hasar yaşamış bölge. İçinde fay olmasa da zarar görme ihtimali olan bir il. Bir ihtimal fayın bütünü Marmaray'ı kırması. Bütün Marmara kırılırsa aşağı yukarı 160 kilometre bir fay kırılır demektir. Bu da büyük ve yıkıcı bir depreme sebep olabilir. İstanbul'da 1 milyon 160 bin bina var. Deprem yaşandığı zaman 750 bin tanesi hasar görür, 80-90 bin tanesi büyük hasar görür. Marmara çevresinde deprem bekleniyor, Bingöl Yedisu'da, Kıbrıs'a doğru Hatay açıklarında da deprem bekleniyor.' Yapılan araştırmalar sonrasında Türkiye'nin birinci derecede riskli illeri şu şekilde;

İzmir,

Balıkesir,

Manisa,

Muğla,

Aydın,

Denizli,

Isparta,

Uşak,

Bursa,

Bilecik,

Yalova,

Sakarya,

Düzce,

Kocaeli,

Kırşehir,

Bolu,

Karabük,

Hatay,

Bartın,

Çankırı,

Tokat,

Amasya,

Çanakkale,

Erzincan,

Tunceli,

Bingöl,

Muş,

Hakkari,

Osmaniye,

Kırıkkale.

İkinci derece riskli iller;

Tekirdağ,

İstanbul,

Bitlis,

Kahramanmaraş,

Van,

Adıyaman,

Şırnak,

Zonguldak,

Afyon,

Samsun,

Antalya,

Erzurum,

Kars,

Ardahan,

Batman,

Iğdır,

Elazığ,

Diyarbakır,

Adana,

Eskişehir,

Malatya,

Kütahya,

Çankırı,

Uşak,

Ağrı,

Çorum.

Üç ve dördüncü derece riskli iller ise şu şekilde sıralanıyor;

Sinop,

Giresun,

Trabzon,

Rize,

Artvin,

Kırklareli,

Ankara,

Edirne,

Adana,

Nevşehir,

Niğde,

Aksaray,

Konya,

Karaman.