Yedigöller'de Nesli Tehlikede Su Samuru Görüntülendi

Yedigöller Milli Parkı'nda IUCN listesinde yer alan su samuru görüntülendi; görüntüler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:57
Korunan alanda nadir anlar kaydedildi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru kameraya yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru, görüntülerde gölden çıkarak çevreyi inceledi; ardından tekrar suya girerek gözden kayboldu.

Görüntüler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakan Yumaklı paylaşımında 'Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce ve güvenle yaşayabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.

