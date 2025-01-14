Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Çiftçilere Yeni Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Bakanlığı, 2025 yılında da desteklerine devam edecek. Yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji maliyetlerini azaltmayı amaçlayan yeni bir destek programı hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu programla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yüzde 75 Hibe Desteği

Avrupa Birliği (AB) ile ortak yürütülen IPARD Programı kapsamında, çiftçilere yüzde 75 hibe desteği verileceği belirtildi. Destek, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri çerçevesinde, enerji verimliliğini artırmayı ve çevre dostu çözümleri teşvik etmeyi hedefliyor.

Genç Çiftçilere Özel Destek

Genç çiftçiler ve organik tarım yapan vatandaşlar için de önemli destekler sağlanacağı vurgulanıyor. Bu grup, yenilenebilir enerji tesisleri kurmaya karar verdiklerinde yüzde 70’e kadar hibe desteği alabilecek. Ayrıca, atık su ve atık yönetimi yatırımlarına yönelik yüzde 10 kamu katkısı sağlanacak.

Yumaklı, bu hibe desteğinin tarım sektöründe köklü değişiklikler yaratacağını ve üretim arttırmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için de önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bu uygulamaların tarımsal üretim ile birleşerek sektördeki dönüşümü hızlandıracağı belirtiliyor.