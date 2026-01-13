Yeşilay Beytüşşebap’ta Okullarda Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerini Sürdürüyor

Yeşilay Beytüşşebap’ta okullarda bağımlılıkla mücadeleyi güçlendiriyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyeti gönüllüleri, öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Yerel okullarda verilen eğitimlerle gençlerin bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin kapsamı

Eğitimler, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak planlandı. Bu kapsamda Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı konusunda özel bir oturum düzenlendi. Oturumlarda öğrenciler teknolojinin doğru kullanımına dair bilgilendirildi ve bağımlılık belirtileri hakkında farkındalık yaratıldı.

Çalışmaların devamı

Yetkililer, eğitimlerin aralıklarla devam edeceğini belirterek, gönüllülerin okul ziyaretlerini sürdüreceğini ifade etti. Programın amacı, gençlerin sağlıklı alışkanlıklar edinmesini sağlamak ve toplumsal bilinç oluşturmak olarak açıklandı.

ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE YEŞİLAY CEMİYETİ GÖNÜLLÜLERİ ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ VERMEYE DEVAM EDİYOR. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.