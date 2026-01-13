Yeşilay Beytüşşebap’ta Okullarda Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerini Sürdürüyor

Yeşilay gönüllüleri, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrencilere teknoloji ve diğer bağımlılıklara karşı eğitim veriyor; çalışmalar aralıklarla devam edecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:45
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyeti gönüllüleri, öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Yerel okullarda verilen eğitimlerle gençlerin bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin kapsamı

Eğitimler, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak planlandı. Bu kapsamda Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı konusunda özel bir oturum düzenlendi. Oturumlarda öğrenciler teknolojinin doğru kullanımına dair bilgilendirildi ve bağımlılık belirtileri hakkında farkındalık yaratıldı.

Çalışmaların devamı

Yetkililer, eğitimlerin aralıklarla devam edeceğini belirterek, gönüllülerin okul ziyaretlerini sürdüreceğini ifade etti. Programın amacı, gençlerin sağlıklı alışkanlıklar edinmesini sağlamak ve toplumsal bilinç oluşturmak olarak açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

