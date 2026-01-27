Yeşilbaşlı Ördekler Bayburt’ta Kışlıyor: Çoruh Nehri'nde Göçmen Kuş Ziyafeti

Sibirya ve Rusya'dan gelen yeşilbaşlı ördekler, her Aralık-Nisan döneminde Bayburt Çoruh Nehri'nde konaklıyor; vatandaşlar yemleyerek destek veriyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:45
Yeşilbaşlı Ördekler Bayburt’ta Kışlıyor: Çoruh Nehri'nde Göçmen Kuş Ziyafeti

Yeşilbaşlı Ördekler Bayburt’ta Kışlıyor: Çoruh Nehri'nde Göçmen Kuş Ziyafeti

Her kış Çoruh Nehri'ni mesken tutan ördekler, Kaleardı Mahallesi'nde görsel şölen sunuyor

Sibirya ve Rusya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler, kış aylarında Bayburt’tan geçen Çoruh Nehri’ni mesken tuttu.

Mescit Dağları’ndan doğan ve Türkiye’nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, her yıl Aralık ayıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası oluyor. Ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika olan yeşilbaşlı ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında Bayburt’a gelerek nehirde konaklıyor.

Nisan ayının ortalarına doğru ise daha soğuk bölgelere göç etmek üzere Çoruh’u terk ediyorlar. Bayburt’un simgelerinden biri haline gelen ördeklerin sayısında her geçen yıl artış yaşanırken, vatandaşlar da ördekleri yemleyerek destek oluyor.

Çoruh Nehri’nin Kaleardı Mahallesi mevkiinde yoğun olarak görülen ördekler, buz tutmuş alanlarda suya dalıp çıkarak görsel bir şölen sunuyor.

Ördekleri beslemek için nehir kenarına gelen hayvanseverlerden Kemal Aydın, yeşilbaşlı ördeklerin yıllardır Bayburt’a geldiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu ördekler buraya geliyor. Kış aylarında düzenli olarak gelirler. Mahallemiz için çok güzel bir görüntü. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız bu hayvanları ürkütmez, avlamaz" dedi.

Vatandaşlardan Hikmet Azaphan ise yeşilbaşlı ördeklerin Bayburt’un doğal güzelliğine ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Kış aylarında buraya geliyorlar. Çoruh Nehri’ne farklı bir hava katıyorlar. Herkes ekmeğini, yemini getirip ördekleri besliyor" diye konuştu.

Evdeki bayat ekmekleri değerlendirerek ördeklere getirdiğini söyleyen Rahmi Aydemir de her kış düzenli olarak ördekleri beslediklerini dile getirdi.

Yeşilbaşlı ördekler Bayburt’ta kışlıyor

Yeşilbaşlı ördekler Bayburt’ta kışlıyor

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
2
Çine Sulaması'nda Son Etap: 69 bin 800 Dekar Modern Sulamaya Kavuşacak
3
Meteorolojiden Kritik Uyarı: Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
4
Antalya'da Fırtına: Halı Saha Çatısı Çöktü, Futbolcular Kaçtı
5
Sibirya’dan Gelen Yeşilbaşlı Ördekler Çoruh Nehri’ni Mesken Tuttu
6
BEUN İİBF 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Dilimli Barajı Kısmen Dondu — Yüksekova'da Kış Sert Geçiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları