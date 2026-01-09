Yeşilyurt Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kar yağışına karşı ana arterler, mahalle yolları ve kritik noktalarda 7/24 kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:57
Kritik noktalarda yoğun mesai: Ana arterler, okullar ve sağlık tesisleri öncelikte

Yeşilyurt Belediyesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler ilçenin dört bir yanında kar küreme, tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Müdürlüklerine bağlı ekipler; ana arterler, mahalle yolları, bağlantı güzergâhları, okul çevreleri, sağlık tesisleri ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda yoğun bir mesai yürütüyor. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli bölgelerde oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliğini de ön planda tutan ekipler; kaldırım, yaya geçidi, durak ve kamu binalarının önlerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların güvenli ulaşımı için hassas bölgelerde özel çalışma programları uygulanıyor. Yağışın etkisini artırdığı saatlerde vardiyalı sistemle sahada bulunan ekipler gelen ihbarlara da hızlı müdahale ediyor.

Prof. Dr. İlhan Geçit karla mücadele çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar yağışının olumsuzluklara dönüşmemesi adına gerekli tüm tedbirleri aldık. Hemşerilerimizin müsterih olmasını istiyoruz. Karla mücadele çalışmalarımızı, planlı ve koordineli bir şekilde aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yüksek kesimlerimizde ve eğimli bölgelerde oluşabilecek buzlanmalara karşı önleyici tedbirlerimizi artırdık. Araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliğini de önceliğimiz olarak görüyor, kaldırım ve yaya yollarında temizlik çalışmalarına özel önem veriyoruz. Yaşlı, engelli ve çocuklarımızın güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yapmaktadır. Özellikle buzlanma riskine karşı gerekli tüm önlemleri aldık, ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre görev başındadır. Bu zorlu hava şartlarında fedakârca görev yapan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan ekiplerimizin emeği, Yeşilyurt’umuzun dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir. Kıymetli hemşerilerimden de ricamız zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği bulundurmaları ve ekiplerimizin çalışmalarına anlayış göstermeleridir. Hep birlikte hareket ettiğimizde bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum”

Belediye yetkilileri, vatandaşları ekiplerin çalışmalarına destek olmaya, zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaya ve yetkililerin uyarılarına uymaya davet ediyor.

