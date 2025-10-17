Yeşim Salkım'dan Bodrum'da Kız Çocukları İçin Yardım Konseri

Yeşim Salkım, Bodrum İyilik Atölyesi'nin düzenlediği konserde kız çocukları yararına sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 23:45
Yeşim Salkım'dan Bodrum'da Kız Çocukları İçin Yardım Konseri

Yeşim Salkım'dan Bodrum'da kız çocukları yararına konser

Bitez'te düzenlenen gecede sanatçı sevilen şarkılarıyla izleyenlere coşkulu anlar sundu

Sanatçı Yeşim Salkım, kız çocukları yararına Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Bodrum İyilik Atölyesi tarafından Bitez Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Salkım, gecede söyledikleriyle alanı dolduran çok sayıda kişiye eğlenceli anlar yaşattı.

Konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Salkım, iyilik için sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Salkım, kız çocuklarının okumasına katkıda bulunmak amacıyla sahne aldığını vurgulayarak, "Devlet elinden geleni yapıyor ama sivil toplum kuruluşlarının da bu tür organizasyonlar yapması çok önemli. Ülkemiz son zamanlarda felaketler geçirdi. Bu felaket bölgelerinde de ulaşamadığımız ihtiyacı olan çocuklara da ulaşmak bazen dernekler vasıtasıyla oluyor. Hem devlet, hem de dernekler el birliğiyle güzel bir çalışma oluyor." diye konuştu.

Bodrum İyilik Atölyesi Derneği Başkanı Berna Kaplan da her yıl yardım konserlerini yaptıklarını ifade ederek, bu yıl kendilerini kırmayıp ücretsiz sahne alan Yeşim Salkım'a teşekkür etti.

