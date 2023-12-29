Yılbaşı sofranızı şenlendirecek Yılbaşı Hindisi nasıl pişirilir? İşte malzemeleri ve püf noktaları
Yılbaşı hindisi yapmak için malzemeleri, sebzeleri ve süslemeleri öğrenin. Hindiyi yağlı karışımla ovun, sebzeleri karamelize edin ve turunçlarla süsleyin. Lezzetli ve şık bir yılbaşı sofrası hazırlayın.
Yılbaşı Hindisi Nasıl Yapılır? Malzemeleri ve Püf Noktaları
Yılbaşı gecesinin en önemli lezzetlerinden biri olan yılbaşı hindisi, karamelize sebzeler eşliğinde sofranızı şenlendirecek. Yılbaşı hindisi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri ve püf noktalarını sizin için derledik.
Yılbaşı Hindisi İçin Malzemeler
- 1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.) (temizlenmiş)
- 4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı karabiber
- 3-4 dal taze kekik (kuru da olur)
- 3 diş ezilmiş sarımsak
Yılbaşı Hindisi Yanında Servis Edebileceğiniz Sebzeler
- 1 adet mısır (haşlanmış da olur)
- 9-10 adet bebek patates
- 9-10 adet Brüksel lahanası
- 9-10 küçük kök brokoli
- 1 adet havuç
- 1 adet mor soğan
- 2 yemek kaşığı soya sos (tuzu azaltılmış)
Yılbaşı Hindisi Süslemek İçin
- 2-3 adet frenk üzümü (nar ya da başka bir kırmızı meyve de olur)
- 1/2 adet misket limonu
- 1/4 adet greyfurt (portakal ya da mandalina da olur)
Yılbaşı Hindisi Yapılışı
- Tereyağını küçük bir kaseye alın ve üzerine bal ekleyin.
- Taze kekik yaprakları, tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsağı da ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımdan bir tatlı kaşığı kadarını ayırın.
- Hindinin içini ve dışını bu yağlı karışımla ovun. Hindinin içine nüfuz etmesi için iyice yedirin. But kısımlarını ip ya da sar-pişir ile bağlayın.
- Eğer varsa büyük boy fırın poşetine hindiyi yerleştirin. Yoksa hindiyi fırın tepsisine alın ve üzerini hava almayacak şekilde sar-pişir ile kapatın.
- Fırını 190 dereceye ayarlayın ve hindiyi fırının ortanın bir altındaki rafına koyun. Yaklaşık 3 saat boyunca pişirin. Fırın poşeti kullanmadıysanız son 30 dakikada sar-pişiri açın ve hindinin kızarmasını sağlayın. Hindinizin boyutuna ve fırınınıza göre pişirme süresi değişebilir, bu yüzden ara sıra kontrol etmekte fayda var.
- Sebzeleri bir kaba alın ve ayırdığınız yağlı karışımla harmanlayın.
- Sebzeleri de fırına verin ve hindinin altına yerleştirin. Sebzeler 1 saat içinde pişecektir. Son 15 dakikada fırının ızgarasını açın ve sebzeleri üst rafa alın. Böylece sebzeler karamelize olacaktır.
- Hindiyi ve sebzeleri bir servis tabağına alın. Hindiyi turunçlar ve frenk üzümü ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun!