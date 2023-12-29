Yılbaşı sofranızı şenlendirecek Yılbaşı Hindisi nasıl pişirilir? İşte malzemeleri ve püf noktaları

Yılbaşı Hindisi Nasıl Yapılır? Malzemeleri ve Püf Noktaları

Yılbaşı gecesinin en önemli lezzetlerinden biri olan yılbaşı hindisi, karamelize sebzeler eşliğinde sofranızı şenlendirecek. Yılbaşı hindisi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri ve püf noktalarını sizin için derledik.

Yılbaşı Hindisi İçin Malzemeler

1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.) (temizlenmiş)

(temizlenmiş) 4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

(oda sıcaklığında) 2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

3-4 dal taze kekik (kuru da olur)

(kuru da olur) 3 diş ezilmiş sarımsak

Yılbaşı Hindisi Yanında Servis Edebileceğiniz Sebzeler

1 adet mısır (haşlanmış da olur)

(haşlanmış da olur) 9-10 adet bebek patates

9-10 adet Brüksel lahanası

9-10 küçük kök brokoli

1 adet havuç

1 adet mor soğan

2 yemek kaşığı soya sos (tuzu azaltılmış)

Yılbaşı Hindisi Süslemek İçin

2-3 adet frenk üzümü (nar ya da başka bir kırmızı meyve de olur)

(nar ya da başka bir kırmızı meyve de olur) 1/2 adet misket limonu

1/4 adet greyfurt (portakal ya da mandalina da olur)

Yılbaşı Hindisi Yapılışı