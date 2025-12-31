Yoğun Kar: Bingöl-Diyarbakır Karayolu Tır Trafiğine Kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun belirli kesimlerinde ulaşımda kısıtlama getirildi.

Valilikten Yapılan Açıklama

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 13.00 itibariyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Ayrıca, Genç-Yenisu il yolunun 0 ile 44 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 12.40 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililerden yapılan uyarılar ve yol durumu ile ilgili güncellemeler için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

