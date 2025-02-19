Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni yönetmelik, yolcu taşımacılığını daha güvenli hale getirmek için bir dizi zorunluluğu getiriyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:17
Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yolcu Taşımacılığına Yenilik Getiren Yönetmelik

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, yolcu taşımacılığı sektöründe köklü değişiklikler başlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kararı, araç sahipleri ve yolcular için önemli güvenlik standartlarını artıracak düzenlemeleri içeriyor.

Araç Takip Zorunluluğu

M1, M2 ve M3 sınıfındaki yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemlerinin entegrasyonu zorunlu hale geldi. Bu devrim niteliğindeki uygulama, araçların konumlarını anlık olarak izleyerek güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Yolcuların seyahatleri sırasında otobüslerin takibi an be an yapılabilecek.

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

GPS'ten Daha Fazlası

Yeni sistemler yalnızca GPS ile sınırlı kalmayacak; GLONASS, BeiDou ve GALILEO gibi küresel uydu sistemleriyle de uyumlu çalışacak. Bu sayede, konum bilgisinin sağlanmasında yüksek doğruluk oranı sağlanacak.

Konum Bilgisi Sıklığı Artacak

Araç takip sistemleri, kontrol merkezine 10 saniyede bir konum bildirimi yaparak güzergah ve hız bilgilerini canlı olarak iletecek. Bu özellik, uzun yolculuklar ve acil durumlar için kritik bir önem taşıyor.

Kamera ve Görüntü Kaydı Zorunluluğu

Yeni yönetmelik, yolcu taşıma araçlarına teknik standartlara uygun kamera ve görüntü kayıt cihazlarının monte edilmesini şart koşuyor. Bu düzenleme, olası kazalar veya kavgalar durumunda kayıtlara kolay erişim sağlamayı hedefliyor.

Kırmızı Alarm Butonu

Acil durumlar için de önemli bir yenilik öngörülüyor. Yolcu taşıma araçlarında dikkat çekici kırmızı alarm butonları yer alacak. En az 3 santimetre çapında olacak bu butonlar, tehlike anında yardım çağrısı yapmayı kolaylaştıracak.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı
2
Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı
3
İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?
4
Sütlü cevizli kurabiye nasıl yapılır? İşte bekledikçe lezzetlenen yumuşacık kurabiye tarifi!
5
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
6
Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!
7
Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!