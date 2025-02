Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yolcu Taşımacılığına Yenilik Getiren Yönetmelik

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, yolcu taşımacılığı sektöründe köklü değişiklikler başlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kararı, araç sahipleri ve yolcular için önemli güvenlik standartlarını artıracak düzenlemeleri içeriyor.

Araç Takip Zorunluluğu

M1, M2 ve M3 sınıfındaki yolcu taşıma araçlarına araç takip sistemlerinin entegrasyonu zorunlu hale geldi. Bu devrim niteliğindeki uygulama, araçların konumlarını anlık olarak izleyerek güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Yolcuların seyahatleri sırasında otobüslerin takibi an be an yapılabilecek.

GPS'ten Daha Fazlası

Yeni sistemler yalnızca GPS ile sınırlı kalmayacak; GLONASS, BeiDou ve GALILEO gibi küresel uydu sistemleriyle de uyumlu çalışacak. Bu sayede, konum bilgisinin sağlanmasında yüksek doğruluk oranı sağlanacak.

Konum Bilgisi Sıklığı Artacak

Araç takip sistemleri, kontrol merkezine 10 saniyede bir konum bildirimi yaparak güzergah ve hız bilgilerini canlı olarak iletecek. Bu özellik, uzun yolculuklar ve acil durumlar için kritik bir önem taşıyor.

Kamera ve Görüntü Kaydı Zorunluluğu

Yeni yönetmelik, yolcu taşıma araçlarına teknik standartlara uygun kamera ve görüntü kayıt cihazlarının monte edilmesini şart koşuyor. Bu düzenleme, olası kazalar veya kavgalar durumunda kayıtlara kolay erişim sağlamayı hedefliyor.

Kırmızı Alarm Butonu

Acil durumlar için de önemli bir yenilik öngörülüyor. Yolcu taşıma araçlarında dikkat çekici kırmızı alarm butonları yer alacak. En az 3 santimetre çapında olacak bu butonlar, tehlike anında yardım çağrısı yapmayı kolaylaştıracak.