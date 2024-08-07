Yozgat Huzurevi Sakinleri Ertelenmiş Hayallerine Kavuşuyor

Yozgat Huzurevi Sakinlerinin Hayalleri Gerçek Oluyor

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar, Ertelenmiş Hayaller Projesi sayesinde genç yaşlarda ulaşamadıkları hayallerini hayata geçiriyor.

Proje Hakkında

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje, huzurevi sakinlerinin geçmişte gerçekleştiremedikleri hayalleri için yeni bir fırsat sunuyor.

Hayallerini Gerçekleştiren İlk İsimler

Proje kapsamında, 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven, öğretmenlik hayalini gerçekleştirirken, 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy ise tır şoförlüğü deneyimini yaşadı.

Mehmet Göven'in Öğretmenlik Deneyimi

Göven, Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda düzenlenen temsili derslerde öğrencilere yaşam hikayesini ve deneyimlerini aktararak, öğretmenlik hayalini sembolik olarak gerçekleştirdi.

Mustafa Ulusoy'un Şoförlük Heyecanı

Yaşlılardan Mustafa Ulusoy, İl Özel İdaresi makine parkında şoför gözetiminde kamyon kullandı. Ulusoy, en büyük hayali olan tır şoförlüğü ve çiftçilik sektörlerine duyduğu ilgiyi dile getirdi.

Kamuoyu ile Paylaşımları

Gerçekleştirilen etkinlikler sonrası Mehmet Göven ve Mustafa Ulusoy, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Göven, "Bu yaşımda en mutlu olduğum anlardan birini yaşadım. İnsanların hayalinin gerçekleşmesinden daha mutlusu yok" dedi. Ulusoy ise kullandığı kamyonu çok beğendiğini ve "Allah kaza, bela vermesin" şeklinde ifade etti.

Projenin Önemi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, projede yer alan yaşlıların hayallerinin gerçekleşmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik isteyip de yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri amacıyla "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladı. Proje kapsamında, huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik hayali gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik isteyip de yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri amacıyla "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladı. Proje kapsamında, huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik hayali gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik isteyip de yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri amacıyla "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladı. Proje kapsamında, huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik hayali gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik isteyip de yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri amacıyla "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladı. Proje kapsamında, huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik hayali gerçekleştirildi.