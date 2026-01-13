Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi

Gökçe Barajı doluluk oranı %15'e yükseldi; 26 Kasım 2025'ten beri uygulanan gece su kesintileri bugün itibarıyla sona erdi. Belediye 13 Ocak tarihini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:13
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi

Yalova’da Gökçe Barajı yüzde 15’e yükseldi — su kesintileri sona erdi

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında doluluk oranı %15e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren uygulanan su kesintileri bugün itibarıyla sona erdi.

Acil Su Eylem Planı ve uygulanan tedbirler

Baraj seviyesi %8’in altına düşmesi üzerine 24 Kasım 2025 tarihinde Acil Su Eylem Planı devreye alınmıştı. Bu çerçevede 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren her gün 20.00 ile 06.00 saatleri arasında planlı su kesintileri uygulanıyordu.

Gökçe Barajı’nın doluluk oranları bir dönemde %5’in de altına kadar gerilemişti. Ancak son dönemde etkili olan yağışlar sonucunda rezerv seviyesi yeniden %15 düzeyine çıktı.

Belediyeden yapılan açıklama

Konuyla ilgili Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi.

GÖKÇE BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

GÖKÇE BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

GÖKÇE BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında
7
Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları