Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi

Yalova’da Gökçe Barajı yüzde 15’e yükseldi — su kesintileri sona erdi

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında doluluk oranı %15e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren uygulanan su kesintileri bugün itibarıyla sona erdi.

Acil Su Eylem Planı ve uygulanan tedbirler

Baraj seviyesi %8’in altına düşmesi üzerine 24 Kasım 2025 tarihinde Acil Su Eylem Planı devreye alınmıştı. Bu çerçevede 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren her gün 20.00 ile 06.00 saatleri arasında planlı su kesintileri uygulanıyordu.

Gökçe Barajı’nın doluluk oranları bir dönemde %5’in de altına kadar gerilemişti. Ancak son dönemde etkili olan yağışlar sonucunda rezerv seviyesi yeniden %15 düzeyine çıktı.

Belediyeden yapılan açıklama

Konuyla ilgili Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi.

