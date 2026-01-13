Muğla Büyükşehir sosyal destek bütçesini yüzde 105 artırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini her geçen yıl güçlendiriyor. 2026 yılı sosyal destek bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 105 artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım desteği 2024 yılında 36 milyon 659 bin TL idi; 2025 yılında yüzde 102 artışla 74 milyon 97 bin TL seviyesine çıktı. 2026 yılında yapılan yeni artışla birlikte bütçe neredeyse iki katına ulaşmış oldu.

Bu artış, dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Muğla genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerde kullanılacak.

Başkan Aras'ın açıklaması

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı doğrudan vatandaşımıza ayırıyoruz. 2026 yılında sosyal destek bütçemizi yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL’ye çıkardık. Bu bütçe, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için ayrılmıştır"

"Sosyal belediyecilik bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz her zaman emekliden öğrenciye, kadından çocuğa, engelliden dar gelirli ailelere kadar herkesin yanında olmaktır. Bütçemizi bu anlayışla planladık"

