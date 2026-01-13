Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri yoğun çalıştı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün başlayan kar yağışının ardından kapanan Kuyu ve Kalaç mahalle yolları, Çermik Belediyesi yol açma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçede kırsal mahallelerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşması ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, kapanan yolları kısa sürede temizleyerek trafik akışını sağladı.

Çermik Belediyesi, diğer mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin 7/24 vatandaşların hizmetinde olduğunu açıkladı.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE KARDAN DOLAYLI KAPANAN MAHALLE YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI.