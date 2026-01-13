Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar nedeniyle kapanan Kuyu ve Kalaç mahalle yolları, Çermik Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri yoğun çalıştı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün başlayan kar yağışının ardından kapanan Kuyu ve Kalaç mahalle yolları, Çermik Belediyesi yol açma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçede kırsal mahallelerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşması ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, kapanan yolları kısa sürede temizleyerek trafik akışını sağladı.

Çermik Belediyesi, diğer mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin 7/24 vatandaşların hizmetinde olduğunu açıkladı.

