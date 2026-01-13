Alanya'da Denizde Dev Hortum Kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, dün sabah saat 10.00 sıralarında denizde çıkan hortum, sahillerde korku ve şaşkınlık yarattı.

Okurcular Mahallesi açıklarında meydana gelen doğa olayı, yaklaşık 10 dakika boyunca etkili oldu. Kıyıdan da görülebilen hortum, daha sonra etkisini yitirerek karaya ulaşamadan gözden kayboldu.

Görgü Tanıkları ve Görüntüler

Hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Paylaşılan görüntülerde denizde yükselen yoğun su sütunu ve kıyıdan izleyenlerin tepkileri yer aldı.

Kayıtlara Geçen İlk Hortum

Doğa olayı, Alanya Okurcalar bölgesinde 2026 yılı içerisinde görülen ilk hortum olarak kayıtlara geçti.

