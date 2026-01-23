Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız: Kadışehri'nde Özel İdare Ekipleri

Yozgat'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Yozgat’ta özel idare ekipleri kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kadışehri ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası ekipler, gece gündüz yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Ekiplerin çalışmaları

Özel idare ekipleri, jandarma ekipleriyle koordineli olarak yolda kalan araçların kardan kurtarılması için iş makineleriyle müdahale ediyor. Özellikle ana arterler ve ulaşıma kapanan yollarda yoğun çaba gösteren ekipler, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için sahada görev yapıyor.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, mecburi olmadıkça trafiğe çıkılmamasını belirtiyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin ise kış tedbirlerine uygun şekilde seyahat etmeleri vurgulanıyor.

