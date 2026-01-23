Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız: Kadışehri'nde Özel İdare Ekipleri

Yozgat Kadışehri'nde özel idare ve jandarma ekipleri yoğun kar yağışında gece gündüz yol açma ve kurtarma çalışmaları yürütüyor; yetkililer trafiğe çıkmama uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:32
Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız: Kadışehri'nde Özel İdare Ekipleri

Yozgat’ta özel idare ekipleri kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kadışehri ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası ekipler, gece gündüz yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Ekiplerin çalışmaları

Özel idare ekipleri, jandarma ekipleriyle koordineli olarak yolda kalan araçların kardan kurtarılması için iş makineleriyle müdahale ediyor. Özellikle ana arterler ve ulaşıma kapanan yollarda yoğun çaba gösteren ekipler, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için sahada görev yapıyor.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, mecburi olmadıkça trafiğe çıkılmamasını belirtiyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin ise kış tedbirlerine uygun şekilde seyahat etmeleri vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

