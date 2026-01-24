Zonguldak'ta Oto Sanayi Sitelerinde Vergi Denetimi: POS ve IBAN Merceğinde

Zonguldak Defterdarlığı, oto sanayi sitelerinde geniş kapsamlı vergi denetimi yürüttü; POS, IBAN ödemeleri ve KDV uygulamaları dikkatle incelendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:59
Zonguldak Defterdarlığı, il genelindeki oto sanayi sitelerinde geniş kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha ekipleri tarafından yoğunlaştırıldı.

Denetim Kapsamı

Gerçekleştirilen saha denetimleri, özellikle oto yedek parça satışı, oto servis hizmetleri ve tuning/tasarım işletmelerini kapsadı. Ekipler, işletmelerin belge düzeni ve vergi mevzuatına uyumunu detaylı şekilde inceledi.

İncelemeye Alınan Unsurlar

Denetimlerde öncelikli olarak KDV oranları ve uygulama doğruluğu sorgulandı. Ayrıca, mevzuata aykırı "başkasına ait POS cihazı kullanımı" ile "IBAN üzerinden yapılan ödemeler" özel olarak mercek altına alındı. Bu uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli yasal sürecin işletileceği bildirildi.

Amaç ve Beklenti

Denetimlerin amacı, il genelinde vergi uyumunu sağlamak ve kayıt dışı ekonomi uygulamalarını azaltmaktır. Zonguldak Defterdarlığı'nın yoğunlaştırdığı bu denetimler, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini teşvik etmeyi hedefliyor.

