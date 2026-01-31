Yüksekova'da Kar Esareti: Kara Saplanan Araçlar İmece ile Kurtarıldı

Yüksekova'da son 10 yılın en yoğun kar yağışında kara saplanan araçlar, mahalle sakinlerinin imece çalışmasıyla kurtarıldı; kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:20
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı ve ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi. Kara saplanarak mahsur kalan araçlar, vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekipler teyakkuzda, vatandaşlar dayanışma içinde

Belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın sürekliliğini sağlamak için gece gündüz mesai yaparken, yoğun yağış ara arterlerde araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Esentepe Mahallesi ile Pizok TOKİ konutları 1. etap arasındaki güzergahta seyreden araçlar, yoğun kar birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını hareket ettiremeyen sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Elleriyle ve küreklerle kar kütlelerini temizleyen mahalle sakinleri, saatler süren hummalı çalışmanın ardından her iki aracı da saplandıkları yerden çıkardı. Kurtarma operasyonunun ardından sürücüler, dondurucu soğuğa rağmen kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

Meteorolojik uyarılar sürüyor

İlçe genelinde yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

