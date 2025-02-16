Yunus Emre Enstitüsü Meksika'da İlk Lale Festivali'ni Düzenledi

Meksika'da ilk kez düzenlenen Lale Festivali, katılımcılara Türk kültürü hakkında eşsiz bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 04:48
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 04:48
Yunus Emre Enstitüsü Meksika'da İlk Lale Festivali'ni Düzenledi

Meksika'da İlk Lale Festivali Coşkusu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, Meksika'nın başkenti Meksiko'da ilk kez Lale Festivali düzenledi. Bu özel etkinlik, YEE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, katılımcılara tarihte, edebiyatta ve sanatta lalenin önemi detaylı bir şekilde anlatıldı.

Lalenin Tarihçesi ve Atölye Çalışmaları

Festivalde, İstanbul'da her yıl gerçekleştirilen Lale Festivali ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Lale Devri gibi konulara değinildi. Katılımcılar, lalenin Anadolu'dan Hollanda'ya Türkler aracılığıyla ulaştığını öğrenerek bu bilgiyle şaşkınlıklarını ifade ettiler.

Etkinlikte yer alan misafirler, origami sanatıyla renkli laleler yapmanın yanı sıra lale dikme etkinliğine de katıldılar. Bu süreçte, kendilerine hediye edilen laleleri saksılarına dikip bakım bilgisi aldılar.

Yoğun Katılımla Gerçekleşen Etkinlik

Yoğun programın sonunda katılımcılara Türk çayı ile lokum ikram edilerek misafirperverlik gösterildi. YEE Meksika Müdürü Salih Gültekin, tüm konuklara teşekkür ederken, etkinliğin geleneksel hale gelmesini arzuladıklarını belirtti.

Gültekin, önümüzdeki yıl Meksika Belediyesinin büyük parklarından birinde Geleneksel 2. Lale Festivali’nde buluşmak üzere misafirlerini uğurladı. Katılımcılar, kucaklarında bir çift lale ile memnuniyetle festivalden ayrıldıklarını ve sonraki etkinlikleri sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler.

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