Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor

Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı

Yenişehir'de 2026'nın ilk yatırımı hayata geçiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım yılı ilan edilen 2026'nın ilk projesi olarak planlanan Yunus Emre Koruluk Sosyal Tesisinin temeli, Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

Proje detayları

Toplam 292 metrekare alana sahip tesiste, bölge halkına modern bir sosyal yaşam alanı sunulacak. Yapıda 250 metrekarelik kapalı kafe alanı, 42 metrekarelik kiosk bölümü, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, soğuk depo ve mutfak yer alacak. Kaldırıma yakın konumlanan kiosk alanı, üç cephesi açık yapısıyla hizmet verecek.

Ortası avlulu U formlu mimarisiyle doğayla uyumlu şekilde tasarlanan yapı; silikon cam doğramaları, mekanik tuğla kaplaması ve kenet çatısı ile estetik bir görünüm sunacak.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, törende 2026 yılının şehir için bir yatırım seferberliğine dönüşeceğini müjdeleyerek, 6 ay içerisinde 8 büyük projenin temelinin atılacağını duyurdu. Başkan Çavuşoğlu'nun sözleri şöyle:

"2026 yılını Denizli için yatırımlar ve temeller yılı olarak ilan ediyoruz. Bugün de bu temellerimizden ilkiyle başlıyoruz. Yeni tesisimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin her kesimine eşit mesafede hizmet götürüldüğünü vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bizim şiarımız; kimsenin kendisini kimsesiz hissetmediği, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden bir Denizli inşa etmektir. Tarımıyla, turizmiyle ve sanatıyla ayağa kalkmış bir şehir hedefiyle; emeklimizin, çiftçimizin, asgari ücretli kardeşimizin ve gençlerimizin yüzünün güldüğü bir gelecek için çalışıyoruz. Sadece belirli bir kesime değil, tüm hemşehrilerimize eşit mesafede yaklaşarak şehrin her köşesine hizmet götürüyoruz. Suda tasarrufu ve çevreyi korumayı bir yaşam felsefesi haline getirirken, sosyal belediyecilik anlayışımızla kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşamın tam kalbinde yer almasını sağlıyoruz"

Başkan Çavuşoğlu, atıl tesislerin ekonomiye kazandırıldığını ve tasarrufun bir yaşam felsefesi haline getirildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz diyerek çıktığımız bu yolculukta, şehrimizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak hizmet çıtasını her gün daha yukarı taşıyoruz. Bizler şehrin hiçbir köşesini o belediyeye ait, bu belediyeye ait diye ayırmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok atıl bulunan tesisimiz, biz göreve başladıktan sonra artık kullanılabilir tesis haline getirilmektedir. Göreve geldiğimizde sıfır olan kreş sayımızı bugün 5’e çıkardık, 2026 sonuna kadar bu sayıyı 8’e ulaştıracağız. Bu şehrin kaynaklarını, tek bir kuruşunu heba etmeden yine bu şehrin insanlarına harcamak, Denizli halkına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur"

Yunus Emre Sosyal Tesisi, Denizli'de 2026 kapsamında atılan ilk temel olma özelliği taşıyor ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.

